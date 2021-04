"Esta atitude do senhor ministro não é correta"

O Governo foi recebido esta segunda-feira de manhã com protestos em Valença.

O primeiro-ministro e o ministro Pedro Nuno Santos foram assinalar a conclusão da eletrificação da Linha do Minho, mas foram confrontados por empresários e comerciantes da região, que estão contra o encerramento das fronteiras com Espanha, e por trabalhadores da Infraestururas de Portugal (IP), que reclamam melhores condições de trabalho.

Neste ultimo caso, foi o ministro quem acabou por dar resposta aos manifestantes.

No protesto contra o fecho das fronteiras, a organização fala numa situação insustentável para a região entre Melgaço e Caminha e em danos de cerca de 6 milhões de euros semanais.

Os responsáveis do protestos acabaram por ser recebidos pelo chefe do gabinete do primeiro-ministro, que garantiu que na próxima avaliação as fronteiras vão ser abertas.