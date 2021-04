GNR registou quase 2 mil contraordenações na operação "ECR Veículos Pesados"

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 1.938 contraordenações, 698 das quais por excesso de peso, no âmbito de uma operação dirigida aos veículos pesados nas vias de maior tráfego da sua área de intervenção.

Em comunicado, a GNR adianta que nos últimos sete dias, no âmbito da operação "ECR Veículos Pesados" foram fiscalizadas 3.777 veículos pesados e registadas 1.938 contraordenações.

Das contraordenações registadas, 698 deveram-se a excesso de peso, 561 estiveram relacionadas com tacógrafos, 275 por irregularidades no acondicionamento e transporte de carga e 53 no âmbito do acordo ADR (mercadorias perigosas).

Registou-se ainda um crime no âmbito rodoviário e relacionado com veículos pesados.

Durante a operação, a GNR intensificou a fiscalização aos veículos pesados, com especial incidência nas matérias de manipulação e de Sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR).

