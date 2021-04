Oficiais de justiça em protesto reclamam entrada em vigor do novo estatuto

Os funcionários judiciais reuniram-se esta terça-feira em plenário em frente ao Palácio da Justiça de Sintra. Queixam-se que não são ouvidos pelo Governo e reclamam a entrada em vigor do estatuto do Oficial de Justiça, já aprovado no parlamento.

Caso não vejam as reivindicações atendidas, avançam para novas formas de luta, que incluem a paralisação do trabalho, uma hora por dia, durante 30 dias, a partir de 17 de Maio.

O sindicato queixa-se do excesso de trabalho, exige a contratação de mais oficiais de justiça e diz que a falta de funcionários judiciais nos tribunais está a afetar o funcionamento da Justiça.