ASAE instaurou 39 processos por venda online de equipamento informático

A ASAE instaurou 39 processos de contraordenação no âmbito de uma operação de fiscalização de venda 'online' de equipamento informático que abrangeu 180 operadores económicos, anunciou esta quarta-feira este órgão de polícia criminal.

As principais infrações, segundo a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), estão relacionadas com o não fornecimento ao consumidor, "em tempo útil e de forma clara e compreensível", da informação pré-contratual exigida, com o desrespeito das regras do anúncio de venda com redução de preço e a falta de disponibilização de livro de reclamações em formato eletrónico.

A ASAE frisou hoje, em comunicado, que a atividade de venda 'online' de bens e serviços, por meio de contratos celebrados à distância ou fora do estabelecimento comercial, é regulada através de um conjunto de requisitos, nomeadamente a informação pré-contratual, os prazos de entrega dos bens e o direito de resolução, com vista à proteção dos consumidores.

A ação da ASAE foi desenvolvida nas últimas semanas, face ao aumento da procura destes equipamentos por via digital, "devido à obrigatoriedade do teletrabalho e do ensino à distância", impostos pelas autoridades no âmbito das medidas de contenção de covid-19.