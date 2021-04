Ex-líder do Chega no Porto desfilia-se do partido

O ex-líder do Chega no Porto desfiliou-se do partido devido a um processo que poderia acabar em expulsão.



José Lourenço estava suspenso por 90 dias por ter ofendido e ameaçado membros do partido, o que contraria a lei da rolha que existe no Chega, que tem como objetivo travar ofensas entre militantes.

Conhecido por ser um dos homens de confiança de André Ventura, José Lourenço foi um dos alvos da investigação da SIC sobre o Chega e a extrema-direita.

Em janeiro, poucos dias depois das eleições presidenciais, José Lourenço demitiu-se da liderança da distrital do Porto, alegando motivos pessoais.