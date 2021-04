Funcionários judiciais reunidos em plenário em todo o país

Os funcionários judiciais estão esta quarta-feira reunidos em plenário, em frente a vários tribunais do país. Em Aveiro, juntaram-se cerca de meia centena.

Os oficiais de justiça querem que avance a progressão na carreira e a entrada em vigor do novo estatuto e exigem ainda serem incluídos no plano de vacinação contra a covid-19.

O plenário decorre no exterior, para que se cumpram as regras covid. Mesmo, mais afastados, une-os a luta pelos mesmos objetivos e reivindicações.

Desde o início da semana, decorrem plenários semelhantes em tribunais de todo o país. Em Aveiro, nesta quarta-feira, foram cerca de meia centena de funcionários de justiça.

Vieram mostrar também o descontentamento com o incumprimento de promessas sobre a entrada em vigor do estatuto do oficial de justiça.

Em causa, a revolta ainda, por verem só juízes e procuradores a serem vacinados contra a covid19. Para maio está já prevista nova forma de luta.

Para que se valorize a profissão, os oficiais de justiça vão parar uma hora por dia, todos os dias entre as 10h e as 11h da manhã.