Governo prepara alojamento para filhos de funcionários públicos que se desloquem para estudar em Lisboa

Os filhos de funcionários públicos que se desloquem para Lisboa para estudar vão ter, no próximo ano, uma residência universitária com 47 camas. A medida foi anunciada pela ministra da Modernidade do Estado e da Administração Pública. Alexandra Leitão explicou que o programa prevê a transformação de edifícios dos serviços sociais sem utilização em alojamento para estudantes.

A SIC questionou a tutela sobre a morada do prédio, mas, até ao momento, não obteve resposta. No terreno, indicaram-nos que o edifício é um prédio de cinco andares onde antes operava a Segurança Social. As dimensões são coerentes com as avançadas pelo Ministério.

Ao todo conta com 47 espaços, divididos por quartos individuais e duplos. Os alegados requisitos para selecionar candidatos vão ter em conta o rendimento do agregado familiar e a distância, que tem de ser superior a 100km.

A medida está também a ser avaliada para outras zonas do país. Os valores dos quartos individuais e duplos ainda estão a ser determinados.