Incêndio de grandes dimensões destruiu dois edifícios na Figueira da Foz

Ontem à noite na Figueira da Foz um incêndio destruiu dois edifícios onde funcionavam oficinas de reparação de automóveis e motorizadas. As chamas provocaram danos avultados mas não fizeram qualquer vítima.

O incêndio, que reuniu mais de 100 operacionais, atingiu um armazém com três espaços diferenciados, ocupado por duas oficinas de automóveis, na rua de Coimbra, na zona de entrada da cidade e um outro prédio, localizado nas traseiras daquele, na rua Arnaldo Sobral, que tinha um 'stand' de motociclos no piso térreo e um armazém de peças para motos no primeiro andar.

Em declarações aos jornalistas, o comandante dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz afirmou que o alerta "para um incêndio urbano numa oficina" foi dado cerca das 23:00 de terça-feira, os meios das duas corporações da cidade foram mobilizados de forma "muito rápida" e "no prazo de duas horas" os bombeiros conseguiram extinguir as chamas.

Os bombeiros ainda não possuem uma avaliação dos danos provocados pelas chamas, que provocaram uma enorme coluna de fumo, visível na cidade a vários quilómetros.