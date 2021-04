Jardim de infância no Entroncamento vai ser demolido por falta de segurança 

O Jardim de Infância Sophia de Mello Breyner Andresen, no Entroncamento, vai ser demolido por falta de segurança do edifício.

O jardim de infância foi inaugurado em 2008 e, em 2012, a então diretora da escola denunciou o aparecimento de fissuras e anomalias na estrutura do edifício. De acordo com o presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, foi feito um relatório na altura.

O problema não se limitou às fissuras. O aparecimento de vidros partidos e o agravamento das condições de segurança levaram o Município do Entroncamento a pedir um parecer ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil em 2018.

Os alunos foram agora transferidos para outros estabelecimentos de ensino. Para o município, a única solução será mesmo a demolição e reconstrução desta escola.

"É uma obra que não vai ficar em menos 1 milhão e 800 mil euros", diz o autarca.

A autarquia enviou esta semana o processo para o Ministério Publico de forma a averiguar o que falhou e a apurar responsabilidades.