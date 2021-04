Ligações fluviais interrompidas. Passageiros no Barreiro apanhados de surpresa

As ligações de barco da Transtejo/Soflusa entre a Margem Sul e Lisboa vão estar interrompidas ao início desta manhã e no final do dia, por causa de plenários dos trabalhadores.

A repórter Francisca Ferreira Marques dá conta das dezenas de passageiros que ficaram sem meio de transporte, no Barreiro, e que foram surpreendidas quando chegaram à estação e estava fechada.

A repórter da SIC falou com uma das pessoas que estava à espera, que revelou que não sabia do plenário. "Isso não se faz, é uma falta de respeito", afirmou a passageira.

Segundo disse à Lusa Paulo Lopes, sindicalista da FECTRANS - Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, os plenários agendados para esta quarta-feira acontecem devido ao "descontentamento dos trabalhadores e à postura da empresa".

As interrupções

A ligação fluvial do Barreiro, assegurada pela Soflusa, vai estar interrompida entre Barreiro - Terreiro do Paço das 07:00 às 10:25 e das 16:00 e às 19:15. No sentido Terreiro do Paço - Barreiro estará interrompido o serviço entre as 07:35 e as 10:55 e das 16:25 às 19:40.

Já as ligações fluviais asseguradas pela Transtejo, desde Cacilhas, Montijo, Seixal e Trafaria, vão estar interrompidas entre as 15:30 e as 21:00.

O serviço regular entre Cacilhas - Cais do Sodré estará interrompido das 16:00 às 19h45, Cais do Sodré -- Cacilhas das 16:30 às 20:00, entre Montijo - Cais do Sodré das 16:30 às 20:30 e entre Cais do Sodré - Montijo das 15:30 às 20:00.

Também as ligações entre o Seixal e o Cais do Sodré vão sofrer cortes das 16:20 às 20:30 e do Cais do Sodré -- Seixal das 15:55 às 20:15. Trafaria - Porto Brandão - Belém estará interrompida das 16:00 às 20h30, Porto Brandão - Belém das 16:10 às 20:40 e Belém - Porto Brandão - Trafaria das 15:30 às 21:00.