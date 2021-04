PS apresenta voto de pesar pela morte de chef português em França

O deputado socialista, Paulo Pisco, apresentou esta quarta-feira um voto de pesar na Assembleia da República pela morte de Philippe Da Silva, o primeiro 'chef' de origem portuguesa a receber uma estrela Michelin em França.

O chef de 67 anos morreu na semana passada após dois meses de internamento devido à covid-19. Philippe Da Silva chegou a França aos seis anos de idade e instalou-se com a família em Cogolin, uma pequena cidade perto de Saint-Tropez.

Fez os seus estudos de hotelaria em Toulon, tendo depois passado por alguns dos restaurantes mais emblemáticos de Paris como Le Nôtre e Le Chiberta, onde recebeu duas estrelas Michelin.

O cozinheiro português acabou por abrir o seu próprio hotel e restaurante no sul de França, o Hostellerie Les Gorges de Pennafort, visitado por várias figuras de renome nacional e internacional.

"Philippe da Silva mantinha ligação a Portugal, deslocando-se todos os anos para visitar a família no Algarve, era um homem simples, generoso, e solidário, que se comprazia com a felicidade que proporcionava aos outros com a sua paixão pela cozinha", pode ler-se no voto de pesar de Paulo Pisco.