Parlamento unânime em voto de pesar pela morte do chef Philippe Da Silva

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, um voto de pesar pela morte de Philippe Da Silva, o primeiro chef de origem portuguesa a receber uma estrela Michelin em França.

O chef, de 67 anos, morreu na semana passada após dois meses de internamento devido à covid-19.

"A Assembleia da República presta uma última homenagem ao 'chef' Philippe Da Silva e à sua carreira profissional e empresarial, motivo de orgulho para Portugal e para a sua diáspora e símbolo da presença dos portugueses no mundo, enviando à família e aos amigos as suas mais sentidas condolências", lê-se no voto que foi aprovado por todas as bancadas e deputados.