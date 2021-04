Ponte móvel em Matosinhos vai continuar encerrada durante mais três semanas

A ponte móvel de Leixões, em Matosinhos, que está encerrada ao trânsito automóvel e pedestre desde dia 30 de março e que "previsivelmente" reabriria na sexta-feira, vai continuar fechada durante mais três semanas, anunciou esta quinta-feira a administração portuária.

A 30 de março, a ponte móvel encerrou para trabalhos de manutenção, nomeadamente para a mudança do cilindro do lado norte/nascente e da rótula sul/nascente (única que ainda não tinha sido substituída), trabalhos que já foram realizados e "com sucesso", disse o presidente da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), Nuno Araújo, em conferência de imprensa.

"Não obstante os trabalhos efetuados, durante os testes finais foi detetada uma anomalia no cilindro norte/poente que obrigará à substituição de umas das suas rótulas, operação sem a qual não é possível concluir sobre a génese da patologia que impede o normal funcionamento desta infraestrutura", explicou.

Perante esta nova anomalia, a APDL decidiu substituir "de imediato" a peça em causa e afinar o respetivo sistema hidráulico que aciona o funcionamento dos cilindros, referiu.

Nuno Araújo acredita que com esta diligência ficará reposta a normalidade, podendo a ponte reabrir dentro de três semanas. Cada avaria tem um custo de cerca de 150 mil euros para a APDL, revelou.

O presidente da administração portuária lembrou que, em 2020, foi criado um grupo de trabalho, liderado pelo Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI), com a missão de elaborar um diagnóstico da causa das avarias.

As conclusões, que deverão ser conhecidas na próxima semana, vão permitir à APDL fazer alterações na ponte móvel por forma a que as avarias não sejam uma constante, frisou.

"Desde 2018 que a ponte móvel para cerca de uma vez por ano, algo inaceitável. O próximo passo será, mediante as conclusões, avançar com alterações e fazer com que as avarias não sucedam ao ritmo atual", vincou.

Nuno Araújo ressalvou que "não há nenhuma ponte móvel no mundo igual a esta", adiantando que um dos seus problemas foi ter sido "mal dimensionada" em função do peso.

Já sobre a possibilidade de construir uma nova travessia, Nuno Araújo considerou não se justificar porque a futura intervenção vai solucionar o problema.

Lamentando os transtornos causados, o presidente da APDL aproveitou ainda para agradecer a compreensão da população.

Durante o período de encerramento, e à semelhança do que acontece atualmente, o transporte entre as margens continuará assegurado por transportes fretados pela APDL que vão funcionar durante 24 horas, de 10 em 10 minutos durante o dia (das 07:00 às 22:00) e de 20 em 20 minutos durante a noite (das 22:00 às 07:00).

As paragens situam-se, em Matosinhos, no acesso nascente à ponte móvel (junto à paragem da Maré de Matosinhos) e, em Leça da Palmeira, por baixo da ponte (junto à paragem dos STCP).

Desde a sua inauguração, em julho de 2007, a ponte sofreu quatro avarias, nomeadamente em 2013, 2018, 2019 e 2020 associadas à "gripagem" prematura das rótulas principais de movimentação dos tabuleiros.