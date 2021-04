Cerca de vinte trabalhadores da SICMAN, uma empresa que pertence à Siemens, estiveram esta quinta-feira em protesto, na saída do metro do Aeroporto de Lisboa.

Em causa está a contratação de funcionários em regime de trabalho temporário para funções que os trabalhadores do quadro costumavam desempenhar.

De acordo com o sindicato que representa o setor, já foi pedida uma inspeção à Autoridade para as Condições do Trabalho.