Trabalhadores do hospital de Santa Maria em protesto

Cerca de dez trabalhadores do hospital de Santa Maria em Lisboa exigiram na manhã desta quinta-feira a aplicação do acordo coletivo de trabalho e das 35 horas semanais.

O Sindicato Trabalhadores Funções Públicas Sociais acusa o Conselho de Administração de estar a falhar com os trabalhadores, mas também deixa críticas ao Governo.

O sindicato entregou uma resolução com as principais reivindicações ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte e aguarda agora o agendamento de uma reunião. Caso não sejam encontradas soluções, é admitida a hipótese de avançar para greves.

