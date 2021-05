Covilhã e Guarda voltam a estar ligadas pela ferrovia 

Depois de 12 anos com a circulação suspensa, a ligação Covilhã/Guarda, na linha da Beira Baixa, vai ser retomada este domingo.

As obras de modernização do troço já estão concluídas. Todo o percurso de 46 quilómetros foi eletrificado, as pontes e apeadeiros foram requalificados e as 18 passagens de nível foram automatizadas.

A viagem que antes demorava 1h10 passa agora a fazer-se em 40 minutos. A retoma da ligação vai contar com mais comboios a circular.

A inauguração está agendada para 4 de maio, mas a circulação recomeça este domingo.