Continuam as buscas pelo pescador desaparecido no Rio Tejo

As buscas pelo pescador que desapareceu na noite de sexta-feira junto à Cala das Barcas, no rio Tejo, em Lisboa, foram este domingo retomadas, após terem sido interrompidas ao pôr do sol, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante local da Polícia Marítima de Lisboa, estão empenhadas uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e uma embarcação dos Bombeiros Voluntários do Barreiro", refere uma nota publicada na página da internet da AMN.

O pescador, com cerca de 39 anos, encontra-se desaparecido desde a noite de sexta-feira, quando caiu à água da embarcação de pesca local onde seguia.

A AMN acrescenta que o "Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima mantém o contacto com os familiares da vítima para prestar apoio".