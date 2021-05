Encontrado morto homem desaparecido desde sexta-feira em Arouca

Um homem desaparecido desde sexta-feira no concelho de Arouca foi encontrado morto ao fim do dia deste domingo numa mina da região, disse à agência Lusa fonte do comando territorial da Guarda Nacional Republicana de Aveiro.

Contactado pela Lusa, o capitão João Rodrigues, relações públicas daquele comando territorial da GNR indicou que o homem foi encontrado por um popular às 19:20, numa mina com um cumprimento de 25 metros, na zona onde vivia, na localidade de Rossas, concelho de Arouca, distrito de Aveiro.

A mesma fonte indicou que o corpo, sem sinais de violência, foi enviado para o Instituto de Medicina Legal.

Desde o fim do dia de sexta-feira que as autoridades estavam a realizar buscas para encontrar o madeireiro de 53 anos, depois de ter deixado o seu trator abandonado.

Elementos do comando territorial da GNR de Aveiro e do Grupo de Intervenção Cinotécnico da GNR de Lisboa, bombeiros locais e populares, participaram nas buscas durante mais de dois dias.