Marcelo elogia convergência dos partidos para reforçar posição da Madeira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse este domingo que os partidos representados no parlamento da Madeira estão a fazer um esforço de convergência "muito grande" para reforçar a posição da região junto das instâncias nacionais.

"Eu vou acompanhar com atenção os projetos, as propostas, os textos que forem sendo elaborados, porque é evidente a autonomia regional é uma das conquistas de abril e é indissociável, o que é bom para Portugal, daquilo que é bom em termos de afirmação dessa autonomia", disse.

O chefe de Estado falava após uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e os líderes parlamentares do PSD, Jaime Filipe Ramos, do CDS-PP, António Lopes da Fonseca, e do JPP, Élvio Sousa.

No encontro, que decorreu no salão nobre do parlamento, no Funchal, participaram também o presidente e deputado do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, o deputado único do PCP Ricardo Lume e o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto.

"Retirei um espírito de convergência e unidade quanto a matérias tão importantes como Lei das Finanças Regionais e abertura para falar com a Região Autónoma dos Açores sobre a mesma matéria", disse Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhando a convergência dos partidos sobre a revisão do estatuto político-administrativo da região e o aprofundamento da autonomia.

O Presidente da República destacou também o empenho na questão da continuidade territorial e defesa de mobilidade, com a defesa de mais transportes aéreos e marítimos.

E reforçou:

"É um esforço muito grande para partidos que têm pontos de vista diferentes, tentarem fazer uma aproximação para reforçar a posição conjunta da Madeira, nomeadamente na Assembleia da República."

Questionado sobre o enquadramento legal do recolher obrigatório em vigor na Madeira, apesar do fim do estado de emergência, o chefe de Estado esclareceu que não se trata de uma situação nova, vincando que as restrições "vão desaparecendo" à medida que a pandemia perde intensidade.

"A experiência mostrou, no ano passado, que, no quadro de uma situação de calamidade, foram aprovados cordões sanitários na Madeira, nos Açores, no continente; foram estabelecidas situações de confinamento e de recolher obrigatório. Isso aconteceu mesmo sem estado de emergência no continente", disse.

E reforçou: "Não estamos perante situações novas."

Visita do Presidente da República à Madeira

No arquipélago da Madeira, o recolher obrigatório vigora entre as 23:00 e as 05:00, mas até 1 de maio estava estabelecido entre as 19:00 e as 05:00 durante a semana e entre as 18:00 e as 05:00 aos fins de semana e feriados.

O Presidente da República deslocou-se este fim de semana aos Açores e à Madeira, onde chegou no sábado à noite, com o propósito de apresentar cumprimentos aos órgãos de governo próprio da região autónoma, na sequência da sua reeleição como Presidente da República, e preparar as comemorações do Dia de Portugal, que este ano decorrem no arquipélago.

Marcelo Rebelo de Sousa indicou que vai estar na região de 08 a 10 de junho e, após a reunião na Assembleia Legislativa da Madeira, anunciou também que voltará ao Funchal no dia 19 de julho, para participar na cerimónia comemorativa dos 45 anos do parlamento regional.