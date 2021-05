"Três mil trabalhadores dos 10 mil trabalhadores no Perímetro de Rega do Mira não estão bem alojados"

O presidente da Associação dos Horticultores, Fruticultores e Floricultores (AHSA) diz que a habitação em Portugal é um problema "muito antigo" e considera que "é estranho ser preciso uma pandemia" para as associações de agricultores serem ouvidas.

Luís Mesquita Dias diz que 3 mil de 10 mil trabalhadores agrícolas no Perímetro de Rega do Mira não estão bem alojados. Por isso, propõe que, com uma revisão de requisitos, a associação ajude a resolver mil desses 3 mil casos.

No 22|01 da SIC Notícias, o responsável falou dos alojamentos temporários amovíveis, destinados a instalar trabalhadores nas quintas, em instalações temporárias com qualidade.