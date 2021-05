Estudo de impacte ambiental para exploração das minas de lítio de Montalegre com parecer negativo

Pela segunda vez o estudo de impacte ambiental das minas de Montalegre tiveram parecer negativo para a exploração de lítio em Montalegre.

A empresa que tem a concessão pediu mais tempo para tentar resolver o que são as lacunas e incoerências apontadas ao documento e ao projeto.

A Agência Portuguesa do Ambiente concedeu um novo prazo até agosto para a entrega da avaliação.

A notícia foi bem recebida pela associação que contesta a mina. O ministro do Ambiente já avisou que se o próximo estudo não for melhor, a licença atribuída à Lusorecursos pode ser revogada. Mesmo assim a associação Montalegre Com Vida não está descansada e vai manter a luta contra a mina de lítio.