PJ detém jovem por tentativa de homicídio e agressão com uma faca em Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) do Porto deteve no sábado um jovem suspeito de, em Gaia, ter ameaçado e agredido a mãe com uma faca, arma que terá usado para provocar lesões graves no marido da vítima, foi esta segunda-feira revelado.

Em comunicado, a PJ refere que o detido tem 17 anos e antecedentes policiais por roubo e furto.

A situação ocorreu no sábado, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, no interior de uma residência familiar às 23:30, quando o jovem "se envolveu numa discussão com a sua progenitora, na sequência da qual a ameaçou e agrediu com uma faca".

"Quando o marido da vítima foi em seu socorro, o arguido desferiu-lhe uma facada no abdómen, provocando-lhe graves lesões", descreve a PJ.

Transportada "de imediato" ao hospital, a vítima foi submetida a uma intervenção cirúrgica, estando "estável, mas com prognóstico reservado".

Sem especificar a data, a PJ informa que o suspeito vai a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas, estando acusado de homicídio, na forma tentada, e de violência doméstica.