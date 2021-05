Presidente da República envia "profundas e sentidas condolências" à família de Carlos Bernardes

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou as "mais profundas e sentidas condolências" à família do presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, que foi encontrado morto em casa esta segunda-feira

"O Presidente da República recebeu com enorme consternação a notícia inesperada da morte do Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, e envia à família enlutada, nesta hora difícil, as mais profundas e sentidas condolências, que estende a todo o Município de Torres Vedras", pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.