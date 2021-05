Tribunal dá razão a professor na Madeira que foi suspenso 

Quatro anos depois, o Supremo Tribunal Administrativo deu razão ao antigo diretor da escola do Curral das Freiras, na Madeira. O professor tinha sido suspenso, perdeu o salário durante seis meses e o Governo Regional decidiu extinguir a escola, premiada pela qualidade do ensino.

Numa altura em que a escola acumulava prémios nacionais, o diretor e professor de Geografia foi acusado de ter cometido várias irregularidades, como enviar os horários dos professores por e-mail ou ter professores a dar aulas extra.

A secretaria regional da Educação, que conduziu o processo, deu todas as acusações como provadas e, em março de 2019, aplicou uma pena de seis meses de suspensão, sem direito a salário e com perda de contagem do tempo de serviço.

Nem com uma providência cautelar foi possível reverter os efeitos deste processo e a secretaria de Educação alegou mesmo que o professor era um perigo.

A decisão do Supremo Tribunal Administrativo obriga a repor o tempo de serviço, bem como o pagamento dos salários.