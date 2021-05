As apreensões de haxixe em Portugal aumentaram 500% em 2020 e a cocaína seguiu também a mesma tendência.

A maioria do haxixe foi apreendido quando chegava ao território nacional por via marítima. Transportado em lanchas rápidas, num percurso entre Marrocos e o Algarve, e controlado principalmente por organizações espanholas, o tráfico utiliza Portugal como plataforma de entrada no continente europeu.

Em 2020, cerca de 10 toneladas de cocaína foram apreendidas, mais 4% do que em 2019. Com origem na America Latina, a droga é introduzida na Europa a partir de Portugal.

À exceção da via marítima, todos os circuitos do tráfico terão sido afetados pela pandemia e os condicionalismos do ano levaram as organizações a redaptarem-se. Para fazer chegar o produto aos consumidores finais passaram a usar os mercados online, as plataformas digitais, as redes sociais e entregas rápidas.