Lojistas dizem que retoma do comércio está a ser lenta

Na última fase do desconfinamento, a retoma do comércio tem sido lenta e são poucas as vendas realizadas. Os lojistas dizem que o alargamento do horário é benéfico para a recuperação económica.

O horário de abertura é agora o mesmo que era antes da pandemia e os lojistas veem nisso um sinal positivo para a retoma do negócio. No entanto, a recuperação acontece aos poucos.

A confiança dos clientes subiu com a entrada na última fase do desconfinamento. Mas, em alguns negócios, a reabertura dos centros comerciais veio reduzir a afluência ao comércio local.

Desde o passado sábado, o país saiu do estado de emergência e o comércio a retalho já pode estar aberto a partir das 13:00 ao fim de semana.