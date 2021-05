"Marselfies" de volta à linguagem corrente no Dia Mundial da Língua Portuguesa

"Marcelo! Marcelo!" ouvia-se de fora dos portões da Secundária Carolina Michaelis no Porto. Nem cinco minutos depois da chegada do Presidente da República e o registo mais parecia o do tempo pré-pandemia. Dezenas de pedidos de selfies a que Marcelo correspondeu nesta visita a propósito do Dia Mundial da Língua Portuguesa. "Marselfie" é, afinal, uma expressão que até já faz parte do Dicionário!

O Presidente da República visitou a biblioteca e deu uma aula no auditório, conversando com os estudantes sobre a importância do Português, da diáspora, dos falantes de vários países, dos livros que leram e das características de uma Língua que "muda", mas Marcelo descreve como sendo "complexa" mas também "doce". "Como nós, portugueses, somos complicados mas doces!".

O primeiro-ministro também assinalou a data, numa sessão solene no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. A sessão contou com uma gravação vídeo de Marcelo Rebelo de Sousa, de António Guterres, secretário-geral da ONU, e Jorge Carlos Fonseca, Presidente da República de Cabo Verde - que assegura a presidência da CPLP neste momento - além de intervenções do Ministro dos Negócios Estrangeiros e de um programa com foco na literatura, no estudo da Língua e nas artes e cultura.

António Costa defendeu que se avance, na CPLP, para um tratado em que os países unidos pela Língua Portuguesa possam estar também mais próximos no que à abertura de fronteiras diz respeito. Costa assinalou o facto do Português ser falado em vários continentes, numa "comunidade sem contiguidade territorial", o que considera ser algo único no mundo.

