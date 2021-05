Avião da TAP retido em Caracas deve chegar esta noite a Lisboa

O avião da TAP que ficou retido na Venezuela por causa da descoberta de uma carga de cocaína já partiu de Caracas e deve chegar esta noite a Lisboa.

O avião partiu do Aeroporto Internacional Simón Bolíbar de Maiquetía às 12:06 locais (17:06 em Lisboa), e prevê-se que chegue ao Aerporto Humberto Delgado na madrugada de sexta-feira.

O A330 da TAP regressa com a mesma tripulação, que nada tem a ver com o caso de droga dissimulada no aparelho, adaptado de avião de passageiros para transporte de carga, devido à pandemia de covid-19. Ou seja, foram retiradas as cadeiras temporariamente.

A SIC sabe que as autoridades venezuelanas estão no encalço do principal suspeito, Perez Omaña, um sargento do departamento antidrogas Guarda Civil da Venezuela. O homem continua em fuga, após ter colocado seis sacos cheios de cocaína no meio da bagagem da companhia aérea.

Ao todo, foram apreendidos 134 quilos de cocaína em 124 barras. A droga, proveniente da Colômbia, foi localizada em oito bolsas que seriam enviadas para Lisboa.

Após a apreensão da droga, na quarta-feira, o comandante, o piloto e o chefe de cabine do avião foram reencaminhados para um hotel.

A investigação ainda está a decorrer, com a colaboração da TAP.