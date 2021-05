Covid-19. Governo anuncia que concelhos avançam e recuam no desconfinamento

O Conselho de Ministros analisou esta quinta-feira os últimos desenvolvimentos da pandemia em Portugal.

A ministra Mariana Vieira da Silva apresenta agora as conclusões e revela que concelhos avançam e recuam no desconfinamento.

Veja abaixo em direto:

O concelho de Odemira vai continuar, na próxima semana, com cercas sanitárias em duas freguesias.

Quatro concelhos avançam no desconfinamento. São eles Portimão, Aljezur, Miranda do Douro e Valongo. Já Cabeceiras de Basto vai recuar. Há também 23 concelhos em alerta

Quatro concelhos mantêm-se como estão: Carregal do Sal, as duas freguesias de Odemira, Paredes e Resende. Ainda assim, a partir de segunda-feira, as freguesias de São Teotónio e Almograve terão um conjunto de condições que permitirá o acesso ao trabalho, adiantou a ministra.

Sobre o acesso às praias, Mariana Vieira da Silva afirma que foi também aprovado um decreto-lei que "define as condições de acesso e permanência nas praias, com as regras do ano passado, com exceção da atividade desportiva nestes locais".