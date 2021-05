Droga em avião da TAP. Sargento da polícia militar venezuelana procurado por suspeita de envolvimento

Regressa hoje a Lisboa o avião da TAP que ficou retido na Venezuela após a descoberta de mais de 130 kg de cocaína no porão. Um sargento da polícia militar venezuelana está a ser procurado pelas autoridades por suspeitas de envolvimento na tentativa de tráfico de droga para Portugal.

O avião vai seguir esta quinta-feira para Lisboa pelas 11:00 de Caracas, 16:00 em Lisboa, confirmou o correspondente da Lusa no país.

Esta quarta-feira a TAP confirmou que um voo cargueiro da companhia portuguesa estava retido no aeroporto de Caracas depois de ter sido encontrada droga no porão.

O avião de carga A330 preparava-se para iniciar a viagem com destino a Lisboa quando os cães que habitualmente acompanham as equipas da polícia nas inspeções farejaram a droga, escondida no porão do aparelho.