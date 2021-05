Identificado autor de homicídio em Lisboa através de amostra de ADN

O homicida do idoso de 78 anos que apareceu morto no dia 14 de fevereiro, no parque José Gomes Ferreira, em Alvalade, foi identificado. O idoso morreu com a cabeça esmagada.

O autor do crime foi identificado pela Polícia Judiciária (PJ) através de uma amostra de ADN presente nas roupas da vítima.

Segundo a PJ, a vítima estava a dar um passeio ao final da tarde quando foi abordada pelo suspeito e, sem "razão aparente" e usando de "extrema violência e força física", com um objeto contundente agrediu o homem na zona craniana, com múltiplas fraturas que levaram à morte.