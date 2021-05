Troca de acusações entre Rio e Costa sobe de tom

Depois de António de Costa ter acusado o PSD de atacar a independência do poder judicial, Rui Rio recorreu às escutas do processo Casa Pia para devolver a acusação.

O líder do PSD recua 18 anos para ir buscar as escutas reveladas, na altura, pela SIC em que António costa conversa com Ferro Rodrigues sobre detalhes do processo, poucos dias antes da detenção de Paulo Pedroso.

Mas este não é o único exemplo que Rui Rio lembra a escolha do procurador europeu, dizendo que o primeiro-ministro é criticado pelo Parlamento Europeu pela interferência no processo de seleção de José Guerra.

Rio quis dizer a Costa que quem tem telhados de vidro não tem autoridade moral para atirar pedras. Foi precisamente Costa quem atirou a primeira: acusou o líder da oposição de desnorte, de querer dar machadadas na independência das magistraturas e de fazer julgamentos de tabacaria.

O líder do PSD acusa o primeiro-ministro de hipocrisia numa entrevista que classifica de nível rasteiro.