Chuva e frio devem regressar no domingo 

Depois de uma semana de sol e temperaturas acima do normal para a época, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, a partir de domingo, chuva e uma "descida acentuada da temperatura máxima", podendo até nevar nos pontos mais altos.

Nesta sexta-feira e sábado, as temperaturas vão continuar amenas, mas as noites serão frias, de acordo com o IPMA.

No domingo, prevê-se para o continente períodos de céu muito nublado com chuva e possibilidade de aguaceiros, fracos e pouco frequentes no Sul. Até ao final da tarde, prevê-se também a ocorrência de trovoada.

A temperatura máxima vai ter uma "descida acentuada" e o IPMA alerta para a possibilidade de queda de neve, no final do dia, nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Para segunda-feira, o céu deverá continuar nublado e prevê-se a ocorrência de aguaceiros, mais intensos nas regiões Norte e Centro.