Imigrantes já começaram a ser retirados do Zmar

Alguns dos imigrantes realojados no Zmar, em Odemira, já foram retirados do espaço. A operação teve início durante a tarde desta sexta-feira, depois de ter sido aceite, pelo Supremo Tribunal Administrativo, a providência cautelar interposta pelos proprietários de casas.

Em entrevista à SIC Notícias, um dos proprietários revela que foi pedido “respeito” na forma como as pessoas são retiradas, “depois de uma noite louca há 48 horas”. Conta ainda que não sabe ao certo quantas pessoas estiveram na propriedade nem quantas já saíram.

“Imagino que estas pessoas estejam em pânico, sempre que cai a noite a polícia vem buscá-las”, afirma.

Governo já está a preparar a contestação à providência cautelar

O Governo garante não ter sido notificado da decisão do Supremo Tribunal Administrativo. O Executivo admite, no entanto, que já está a preparar a contestação.

Estão em causa, diz o Governo, motivos de saúde pública e interesse nacional. A SIC teve acesso à notificação que Eduardo Cabrita garante não ter conhecimento oficial. Nela, pode ler-se que o Executivo tem “o prazo de 10 dias” para responder apresentando a respetiva contestação.

Segundo fonte do Governo, o despacho agora conhecido do Supremo Tribunal Administrativo limita-se a aceitar a providência cautelar interposta pelos proprietários, mas não suspende a requisição civil do Zmar.

Pelo menos três partidos já pediram a demissão de Eduardo Cabrita: depois do Chega e da Iniciativa Liberal, foi a vez do CDS.