Justiça dá razão aos proprietários e suspende requisição civil no Zmar 

O Supremo Tribunal Administrativo deu razão à defesa dos proprietários do Zmar e suspendeu a requisição civil decretada pelo Governo para o alojamento turístico, em Odemira, avançam vários órgãos de comunicação social.

Em causa está a providência cautelar interposta em tribunal pelo advogado dos proprietários contra a requisição temporária do complexo pelo Governo, para alojar os imigrantes.

Na quinta-feira de madrugada, 21 pessoas foram transportadas para o empreendimento Zmar e 28 para a pousada de juventude. Em causa, segundo o município, está o processo de realojamento de pessoas que não estão obrigadas a um confinamento profilático, no contexto da pandemia de covid-19, nomeadamente dos trabalhadores de explorações agrícolas que vivem em situação de insalubridade.

Questionado sobre a desproporcionalidade da operação, Nuno da Silva Vieira, advogado dos proprietários do Zmar, classificou-a como “insensata” e fazendo parte de um “estado distópico”.

Em entrevista à SIC Notícias afirmou ainda estarem a ser divulgadas mentiras sobre o Zmar que acredita servirem uma “narrativa no sentido de destruir a dignidade” dos seus clientes.

A diretora de alojamento do Zmar, Sandra Ferreira, mostrou esta quinta-feira a sua indignação pela forma como decorreu o processo de transferência para aquele complexo turístico de imigrantes a viverem sem condições de habitabilidade.

"É uma desorganização total e uma falta de respeito", disse a responsável aos jornalistas, numa declaração lida à porta do 'resort', onde relatou os inúmeros contactos efetuados na quinta-feira com as autoridades locais, incluindo proteção civil municipal e GNR, para garantir a transferência dos imigrantes.