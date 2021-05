População à espera da reparação do sistema de escoamento junto à linha da Beira Alta há mais de 3 meses

Na freguesia de Espinho, no concelho de Mangualde, a população está há mais de três meses à espera que a Infraestruturas de Portugal repare um sistema de escoamento de águas na linha da Beira Alta.

A acumulação de detritos está a provocar o alagamento de terrenos agrícolas e a população fala em elevados prejuízos.

Contactada pela SIC, a Infraestruturas de Portugal reconhece o problema e garante que foi uma acumulação de resíduos que levou à subida das águas. Acrescenta ainda que qualquer intervenção está dependente da diminuição do caudal. No entanto, a circulação na linha da Beira Alta não está condicionada.

Depois do contacto feito pela SIC, no terreno estão já a ser preparados trabalhos com vista ao escoamento de águas. Uma solução que será encontrada em colaboração entre a autarquia de Mangualde e a Infraestruturas de Portugal.