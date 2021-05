Proteção Civil testou capacidade de resposta a incêndios florestais

A Autoridade Nacional de Proteção Civil realizou um exercício para testar a capacidade de resposta operacional a incêndios florestais.

O Fénix 2021 realizou-se no distrito de Bragança e envolveu mais de 800 operacionais de toda a região Norte.

A partir de hoje, está ativa a rede primária de postos de vigia em todo o país. Apesar de ainda ser possível fazer queimas e queimadas com autorização, a GNR lembra que o nível de risco é agora maior.

No terreno de norte a sul do país, estão várias câmaras de vigilância, sejam móveis ou fixas, que se juntam a todos os meios humanos empenhados em vigiar as florestas.