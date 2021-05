CAMÕES TV, um canal de televisão feito em Vagos para o Canadá

Quem vai ver Inês Barbosa são os portugueses que vivem no Canadá e acompanham a Camões TV. Inês, Paulo e Guilherme são as caras da Camões TV em Portugal. Uma vez por semana, a equipa sai do estúdio, em Vagos, para gravar na rua os pivôs de um dos programas do canal.

A Camões TV é transmitida na televisão canadiana e online. Pertence a uma empresa de comunicação social portuguesa no Canadá, presidida por um luso-canadiano. Foi pensada para levar a atualidade, a cultura e as tradições portuguesas aos milhares de portugueses que vivem no Canadá.

Alguns conteúdos de informação e programas de entretenimento são feitos a partir da sucursal de Vagos, Aveiro.

A Camões TV faz programação para o Canadá inteiro, onde há meio milhão de portugueses. Os conteúdos são dirigidos aos que emigraram e cada vez mais aos jovens lusodescendentes. Quer continuar a apostar na produção de programas em português e feitos em Portugal. Para que a realidade e as tradições lusas continuem a chegar aos portugueses que residem no Canadá.