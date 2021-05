Retirados seis dos 28 imigrantes que foram realojados no Zmar

Um dia depois de terem sido realojados, seis dos 28 imigrantes que estavam no empreendimento turístico do Zmar, em Odemira, foram retirados pela GNR e transferidos para casas disponibilizadas pelas empresas onde trabalham.

A operação da GNR começou na sexta-feira à tarde, no mesmo dia em que a providência cautelar interposta pelos proprietários foi aceite pelo Supremo Tribunal Administrativo.

Fonte da Câmara explicou à Lusa que a transferência destas pessoas aconteceu por iniciativa das empresas e não por causa da providência cautelar interposta pelos proprietário, que criticam a forma como todo o processo está a ser conduzido.

A saída de mais imigrantes que ainda se encontram no Zmar vai continuar durante o fim de semana.

GOVERNO JÁ ESTÁ A PREPARAR A CONTESTAÇÃO À PROVIDÊNCIA CAUTELAR

O Governo garante não ter sido notificado da decisão do Supremo Tribunal Administrativo. O Executivo admite, no entanto, que já está a preparar a contestação.

Estão em causa, diz o Governo, motivos de saúde pública e interesse nacional. A SIC teve acesso à notificação que Eduardo Cabrita garante não ter conhecimento oficial. Nela, pode ler-se que o Executivo tem “o prazo de 10 dias” para responder apresentando a respetiva contestação.

Segundo fonte do Governo, o despacho agora conhecido do Supremo Tribunal Administrativo limita-se a aceitar a providência cautelar interposta pelos proprietários, mas não suspende a requisição civil do Zmar.

Pelo menos três partidos já pediram a demissão de Eduardo Cabrita: depois do Chega e da Iniciativa Liberal, foi a vez do CDS.