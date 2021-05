António José Seguro acusa líderes europeus de falta de coragem política

O ex-secretário geral do PS, António José Seguro, lançou duras críticas aos líderes europeus.

"Enquanto não respondermos com clareza, sem receios das consequências, não estamos a salvar a Europa. Estamos a matar lentamnete a Europa."

Para Seguro, os líderes da UE "seguem a lógica de que é preferível ignorar o problema do que criar ainda mais problemas”.

“Mas estão enganados. Os maiores problemas da Europa são fruto da sua ambiguidade e falta de coragem política."

O docente universitário de Ciência Política e Relações Internacionais protagonizou uma mini-conferência, em Cascais, em pleno Dia da Europa e um dia após o seu sucessor no PS e atual primeiro-ministro, António Costa, celebrar como um êxito a Cimeira Social do Porto, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da UE.

