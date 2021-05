João Galamba apelida programa da RTP de "estrume" e de "coisa asquerosa" 

O secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, apelidou um programa de investigação da RTP de "estrume" e de "coisa asquerosa".

O post no Twitter foi, entretanto, apagado.

Não é a primeira vez que João Galamba critica o programa da RTP. Foi muitas vezes um dos visados das investigações do "Sexta, às Nove" por causa dos negócios relacionados com o lítio.

O líder do CDS já pediu a demissão de João Galamba. Já Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, acusa o Governo de fazer bullying. A RTP repudiou as declarações do membro do Governo.