Leitura do acórdão no caso da morte de Ihor Homeniuk marcada para esta segunda-feira

Está marcada para esta segunda-feira a leitura do acórdão do caso da morte de Ihor Homeniuk. O coletivo de juízes deverá anunciar se condena ou absolve os inspetores do SEF.

Nas alegações finais, há cerca de um mês, o Ministério Público deixou cair o crime mais grave de homicídio qualificado, mas pediu a condenação dos arguidos por ofensa à integridade física agravada.

Os inspetores arriscam penas de prisão entre os oito e os 16 anos. A defesa pede absolvição.

Apenas Ricardo Sá Fernandes, advogado de Bruno Sousa, admitiu que a serem condenados seria por ofensa à integridade física qualificada, mas não grave.

A jornalista da SIC Carolina Reis tem acompanhado o julgamento do caso e vai estar no Campus de Justiça a acompanhar a leitura do acórdão.