GNR detém suspeito de cultivar canábis em Penamacor

A GNR apreendeu 22 plantas de canábis e deteve um homem de 61 anos, suspeito de cultivar aquele produto numa estufa, no concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco.

Em nota de imprensa hoje enviada à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR explica que a detenção foi realizada, na segunda-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal do Fundão.

"No âmbito de uma investigação para apurar a existência de estufas de cultivo de canábis, os militares da Guarda deram cumprimento a um mandado de detenção e, no decorrer da ação, detetaram na propriedade do suspeito 22 plantas de canábis no interior de uma estufa, em vários estados de maturação", é referido.