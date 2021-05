"Chegar aqui é muito emocionante". Fiéis emocionam-se à chegada ao Santuário de Fátima 

Este ano, estiveram menos peregrinos na estrada a caminho de Fátima. Ainda assim, quem foi garante que vale a pena o esforço de fazer quase 200km a pé.

Pisar o Santuário é aterrar num chão de emoções para quem se fez à estrada em busca deste momento. As máscaras, obrigatórias no recinto, disfarçam as lágrimas, mas não conseguem esconder a intensidade de aqui chegar.

Faltam as palavras, sobram as lágrimas, os sorrisos e o respirar fundo de quem acredita que não regressa a casa igual.

Até à chegada foram quase 200km a pé. O caminho é duro, com subidas, descidas e muita estrada nacional. O tempo nem sempre ajudou, mas este grupo de 19 peregrinos, que partiu de Cascais, raramente se deixou abalar na boa disposição.

Este ano, houve menos peregrinos na estrada a caminho do Santuário de Fátima, um lugar habituado a acolher multidões.