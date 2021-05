Funcionários judiciais pedem que revisão do estatuto da carreira passe a letra de lei

Os funcionários judiciais querem uma carreira digna, que pague horas extra e direito a subsídio para jantar quando o trabalho se prolonga pela noite

A lista da reivindicações passa pela inclusão do suplemento de recuperação processual no vencimento. Mas, além das questões salariais, os funcionários dos tribunais estão preocupados com o envelhecimento da classe.

"Nós temos neste momento mais de 60% dos oficiais de justiça com mais de 50 anos, mais de 50% com mais de 55 anos. Num espaço de cinco seis anos irão aposentar-se um terço dos oficiais de justiça", explica António Albuquerque, secretário nacional do Sindicato dos Funcionários Judiciais.

Para além disso, e pelas contas do sindicato, faltam mais de mil funcionários nos tribunais em todo o país.

Na próxima semana vão avançar para uma greve simbólica.