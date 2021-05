Estão a chegar a Fátima os últimos peregrinos que vão a pé até ao santuário. Este ano são muito menos, mas nos últimos dias houve grupos nas estradas de Norte a Sul do país.

À espera está o recinto do santuário, com as regras já conhecidas desde o ano passado.

Há um ano, o santuário ficou vazio. Agora volta a abrir portas, mas com acessos controlados ao recinto e aos locais de maior concentração de peregrinos.