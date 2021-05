Hospitais retomam atividade e em alguns casos ritmo é superior ao pré-pandemia 

Os hospitais nacionais já retomaram todas as atividades e com ritmos, em alguns casos, superiores aos anteriores à pandemia de covid-19.

O Centro Hospitalar de Lisboa Norte espera acertar contas com as listas de espera dos casos não prioritários ainda antes do final do ano.

No norte do país, o Hospital de São João está a conseguir reduzir o tempo de espera, tanto para consultas externas, como para cirurgia.

Os responsáveis hospitalares garantem que a primeira vaga da pandemia trouxe lições e que ensinou a que os erros não se repetissem na segunda.