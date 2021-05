Portugal com mais 1 morte e 436 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 1 morte e 436 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A morte ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16 999 mortes e 840 929 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 21 969 casos, mais 95 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 244 doentes, menos 4 do que na quarta-feira.

Nos cuidados intensivos estão 70 doentes, menos 1.

Os dados indicam ainda que mais 340 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 801 961 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 19 111 contactos, menos 507 relativamente ao dia anterior.

A incidência nacional é de 51,0 casos de infeção por 100 000 habitantes e a do continente é de 48,7 casos/mil habitantes.

O R(t) nacional é de 0,93 enquanto o do continente é de 0,92

Dados por região

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 128 novas infeções, contabilizando-se até agora 317.648 casos e 7.204 mortos.

A região Norte tem hoje 167 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 337.877 casos de infeção e 5.347 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 47 casos, acumulando-se 119.171 infeções e 3.016 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 19 casos, totalizando 29.923 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 31 casos, acumulando-se 21.940 infeções e 362 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 15 novos casos, contabilizando 9.389 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 29 novos casos e contabilizam 4.981 casos e 31 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Género e faixa etária

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 381.762 homens e 458.826 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 341 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.928 eram homens e 8. 071 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.179 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.622 com idades entre os 70 e os 79 anos, e 1.526 tinham entre os 60 e os 69 anos.

O auto-agendamento para a vacina contra a covid-19 já está disponível a todas as pessoas com mais de 55 anos de idade, anunciou esta quinta-feira a 'task force' responsável pelo processo de vacinação.

"Tendo em conta o bom ritmo a que tem decorrido a vacinação contra a covid-19, informa-se que está disponível, desde o dia de hoje, a possibilidade de auto-agendamento para idades iguais ou superiores a 55 anos", refere a 'task force' num comunicado enviado às redações.

Multas vão chegar aos 100 euros para quem não cumprir regras nas praias

Este verão, ir à praia sem máscara pode valer 100 euros de multa. A Polícia Marítima vai multar não só no areal - quem não cumpra o distanciamento entre toalhas ou jogue na praia - mas também nos acessos, restaurantes, balneários e paredões.

Após o cancelamento de mais de um milhão de consultas e de 150 mil cirurgias devido à covid-19, os hospitais estão a recuperar toda a atividade e alguns superaram mesmo os níveis anteriores à pandemia.

Misturar doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer contra a covid-19 aumenta a probabilidade de efeitos secundário leves e moderados em adultos, revela um estudo realizado no Reino Unido.

Calafrios, dores de cabeça e dores musculares foram relatados com mais frequência quando foram combinadas doses de vacinas diferentes, mas todas estas reações foram de curta duração e não foram levantadas outras questões de segurança.

Mais de 3,3 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.333.603 mortos no mundo, resultantes de mais de 160.364.910 casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

Links úteis