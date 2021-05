Procissão das velas no Santuário de Fátima

O cardeal Tolentino Mendonça alertou esta quarta-feira para as outras crises decorrentes da pandemia de covid-19, como a precarização do trabalho e a pobreza, e pediu para que esta não seja uma crise da esperança.

"A crise sanitária ativou outras crises, no campo social, na precarização do trabalho, no agravamento das dificuldades económicas, na pobreza que cresce e não só entre os segmentos considerados mais frágeis, na debilitação do campo escolar, na diminuição de presenças nas comunidades cristãs e na incerteza que pesa sobre a vida de tantos", afirmou Tolentino Mendonça.