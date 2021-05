Termas de Chaves reabriram e retomaram tratamentos que aliviam doenças

As termas tiveram autorização para reabrir. Em Chaves, os clientes estavam ansiosos pelo regresso.

As águas termais de Chaves não são procuradas apenas para tratamentos do foro respiratório. Os chamados aquistas encontram também algum alívio para patologias como artrites, reumatismo ou problemas digestivos.

No ano passado as quebras nas contas das termas de Chaves rondaram os 65%. Depois de quatro meses sem faturar em 2021, depositam-se as esperanças na vacinação para que a atividade seja retomada de vez sem mais sobressaltos.